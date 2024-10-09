В Гомеле за «политику» судили заведующего канцелярией Гомельской епархии
- 9.10.2024, 12:47
Он также является хранителем уникальных икон в храме-музее при епархии.
4 октября в суде Центрального района Гомеля рассмотрели административное дело в отношении жителя областного центра Василия Чернякова.
Его обвиняли в «распространении экстремистских материалов» (ч. 2 ст. 19.11 КоАП). Процесс возглавлял судья Денис Дребезов. Результат судебного заседания выясняется, пишет ПЦ «Весна».
Василий Черняков работает заведующим канцелярией Гомельского епархиального управления Белорусского экзархата Русской православной церкви. Также он является хранителем уникальных икон в храме-музее при епархии.