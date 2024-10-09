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Названы лауреаты Нобелевской премии по химии

  • 9.10.2024, 12:58
Названы лауреаты Нобелевской премии по химии

Премию вручат за вычислительный дизайн и предсказание структуры белков.

Лауреатами Нобелевской премии по химии 2024 года стали Дэвид Бейкер за «вычислительное проектирование белков», а также Дэмис Хассабис и Джон Джампер «за предсказание структуры белков».

Подробнее об исследованиях лауреатов рассказывает пресс-релиз.

Свои премии лауреаты получат на официальной церемонии в Стокгольме 10 декабря.

В 2023 году Нобелевскую премию по химии получили Мунги Бавенди, Луис Брус и Алексей Екимов – за открытие и синтез квантовых точек.

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