Названы лауреаты Нобелевской премии по химии
- 9.10.2024, 12:58
Премию вручат за вычислительный дизайн и предсказание структуры белков.
Лауреатами Нобелевской премии по химии 2024 года стали Дэвид Бейкер за «вычислительное проектирование белков», а также Дэмис Хассабис и Джон Джампер «за предсказание структуры белков».
Подробнее об исследованиях лауреатов рассказывает пресс-релиз.
Свои премии лауреаты получат на официальной церемонии в Стокгольме 10 декабря.
В 2023 году Нобелевскую премию по химии получили Мунги Бавенди, Луис Брус и Алексей Екимов – за открытие и синтез квантовых точек.