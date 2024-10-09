Доллар и евро обновили годовые максимумы
- 9.10.2024, 13:37
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И идут на исторический рекорд.
Торги на БВФБ в среду, 9 октября, снова закончились ростом курсов доллара, евро и юаня. Российский рубль подешевел.
При этом доллар и евро второй день подряд обновляют годовые максимумы. Если рост продолжится схожими темпами, то они могут обновить и исторические рекорды.
Доллар сегодня подорожал на 0,17% до 3,2909 рубля.
Евро вырос на 0,7% до 3,6446 рубля.
Российский рубль подешевел на 0,37%, или на 1,27 копейки. За 100 российских рублей давали 3,4345 белорусского рубля.
Юань прибавил 0,61%, или 2,85 копейки. 10 юаней оценили в 4,7308 рубля.