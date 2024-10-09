закрыть
9 октября 2024, среда, 14:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Доллар и евро обновили годовые максимумы

  • 9.10.2024, 13:37
  • 3,224
Доллар и евро обновили годовые максимумы

И идут на исторический рекорд.

Торги на БВФБ в среду, 9 октября, снова закончились ростом курсов доллара, евро и юаня. Российский рубль подешевел.

При этом доллар и евро второй день подряд обновляют годовые максимумы. Если рост продолжится схожими темпами, то они могут обновить и исторические рекорды.

Доллар сегодня подорожал на 0,17% до 3,2909 рубля.

Евро вырос на 0,7% до 3,6446 рубля.

Российский рубль подешевел на 0,37%, или на 1,27 копейки. За 100 российских рублей давали 3,4345 белорусского рубля.

Юань прибавил 0,61%, или 2,85 копейки. 10 юаней оценили в 4,7308 рубля.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Альянс диктаторов должен быть разрушен
Альянс диктаторов должен быть разрушен Леонид Невзлин
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина?
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина? Александр Коваленко
Мы с россиянами вовсе не братья
Мы с россиянами вовсе не братья Наталья Радина
Дальше Заречья не увезут
Дальше Заречья не увезут Ирина Халип