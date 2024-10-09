Лукашенко «накаркал» себе судьбу Ибрахима Раиси? 1 9.10.2024, 14:11

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Занимательный момент.

По информации мониторинговых каналов, самолет Лукашенко вернулся из Москвы в Минск из-за возникших в полете технических проблем.

Как сообщает телеграм-канал, в 10:48 7 октября самый крупный борт из авиапарка Лукашенко — Boeing 767-300 (EW-001PB) — приземлился в Москве, где высадил его самого вместе с делегацией, после чего пустым вернулся обратно в Минск уже в 14:00.

Возможно, проблемы начались из-за санкций.

Примечательно, что один раз Лукашенко публично проговаривал страх перед возможным падением своего борта из-за технических проблем.

Случилось это после падения вертолета президента Ирана Ибрахима Раиси.

«Как человек, а не как президент, скажу, что мерзкая, омерзительная позиция США привела к этому. Я имею в виду прежде всего санкции. Эти негодяи не имели права вводить санкции против судов, против самолетов, вертолетов, на которых перевозят людей», — заявил он на пресс-конференции.

«Они ж запретили его обслуживать (вертолет Раиси - прим.) своим компаниям. Поэтому в этом их вина в том числе», — сказал узурпатор, обвиняя американцев.

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