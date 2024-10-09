«Сгинь!»: солист группы «Би-2» смело обратился к Путину 1 9.10.2024, 14:21

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Музыкант опубликовал фото Кремля, которое усыпано черепами.

Певец и лидер российской группы «Би-2» Лева, который постоянно выражает поддержку Украине, неожиданно обратился к диктатору.

Мужчина опубликовал в своем Instagram фото Кремля, которое усыпано черепами. В посте под этим кадром он вспомнил о дне рождения Путина, которое было 7 октября.

«Ржавые листья осени породили бездарного политического бездельника. Впереди - тысячи убийств, миллионы искалеченных судеб за миллиарды рублей. Интересно, можно ли было сп*здить больше», - написал музыкант.

Лева также вспомнил, что когда-то пришлось встретиться с диктатором. Это случилось на Новый год, когда тот решил потанцевать под композиции группы «Би-2». Однако сейчас певец отмечает, что Путин - президент смерти и публично обратился к нему с призывом прекратить кровавую войну в Украине:

«Хватит убивать людей. День рождения в ничтожестве. Сгинь, Путин! Всем станет веселее…».

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