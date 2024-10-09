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Удар «Томагавком»: американская субмарина Georgia атаковала военные объекты хуситов

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  • 9.10.2024, 15:28
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Удар «Томагавком»: американская субмарина Georgia атаковала военные объекты хуситов

На видео показали приближение ракеты и мощный взрыв.

Подводная лодка ВМС США с управляемыми ракетами USS Georgia нанесла удары по объектам группировки хуситов в Йемене. По данным американских официальных лиц, удары были нацелены на уничтожение военной инфраструктуры, включая базы и оружие, используемые поддерживаемой Ираном группировкой. Об этом сообщает «Голос Америки».

В интернете появилось видео, на котором крылатая ракета BGM-109 Tomahawk наносит удар по объектам инфраструктуры в районе Ходейды, являющейся оплотом хутистов из группировки «Ансар Аллах». Трехсекундный ролик демонстрирует приближение ракеты и мощный взрыв, вызванный ее попаданием.

Комментарии Пентагона

Официальные представители Пентагона отметили, что удары направлены на «защиту свободы судоходства» в Красном море и Аденском заливе, где нападения хуситов создают серьезные угрозы для международного коммерческого судоходства.

Подводная лодка USS Georgia, способная нести до 150 крылатых «Томагавков», была направлена в регион в сентябре 2024 года. По словам министра обороны США Ллойда Остина, который в августе объявил о развертывании подводной лодки USS Georgia на Ближнем Востоке, этот шаг направлен на демонстрацию военной поддержки региональным союзникам США и сдерживание возможных угроз в условиях нарастающей напряженности. При этом решение было принято на фоне усиления напряженности между Израилем и поддерживаемыми Ираном группировками.

Реакция Йемена

Представители хуситов выразили осуждение по поводу развертывания USS Georgia и заявили, что любые дальнейшие военные действия со стороны США будут рассматриваться как агрессия.

Пресс-секретарь хуситов Мохаммед Абдусалам заявил, что присутствие американских сил способствует дестабилизации региона, и призвал к международному диалогу для предотвращения эскалации конфликта.

«Это представляет собой очередную попытку США оказать свое влияние в регионе посредством угроз и военного присутствия, что только усилит нестабильность. Если силы США продолжат нарушать наше воздушное и морское пространство, мы ответим», — сказал Абдусалам.

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