закрыть
9 октября 2024, среда, 16:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Для ремонта дорог в Беларуси будут использовать бэушный асфальт

  • 9.10.2024, 16:43
Для ремонта дорог в Беларуси будут использовать бэушный асфальт

Принято соответствующее постановление.

Белорусские чиновники придумали, как можно сэкономить на ремонте дорог. С сегодняшнего дня для дорожного ремонта можно использовать асфальт, снятый с дорог, отремонтированных ранее. Соответствующее постановление опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Стоит уточнить, что для ремонта дорог будут использовать асфальтогранулят. Это крошка, которая образуется при спиле старого слоя асфальта перед укладкой нового. Данное решение направлено на «снижение материало-, энерго- и импортоемкости проектных решений».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Альянс диктаторов должен быть разрушен
Альянс диктаторов должен быть разрушен Леонид Невзлин
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина?
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина? Александр Коваленко
Мы с россиянами вовсе не братья
Мы с россиянами вовсе не братья Наталья Радина
Дальше Заречья не увезут
Дальше Заречья не увезут Ирина Халип