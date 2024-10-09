Для ремонта дорог в Беларуси будут использовать бэушный асфальт
- 9.10.2024, 16:43
Принято соответствующее постановление.
Белорусские чиновники придумали, как можно сэкономить на ремонте дорог. С сегодняшнего дня для дорожного ремонта можно использовать асфальт, снятый с дорог, отремонтированных ранее. Соответствующее постановление опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
Стоит уточнить, что для ремонта дорог будут использовать асфальтогранулят. Это крошка, которая образуется при спиле старого слоя асфальта перед укладкой нового. Данное решение направлено на «снижение материало-, энерго- и импортоемкости проектных решений».