Украина конфисковала корабль под флагом Камеруна 1 9.10.2024, 17:06

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За вывоз зерна из оккупированного Крыма.

Украина конфисковала сухогруз USKO MFU под флагом Камеруна, который незаконно вывозил зерно через закрытые морские порты временно оккупированного Крыма. Об этом в среду, 9 октября, сообщила Государственная пограничная служба Украины, пишет New Voice.

По решению суда судно передали в собственность Украины. Капитана, гражданина Азербайджана, обвиняют в нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины в соответствии с частью 2 статьи 332−1 Уголовного кодекса Украины.

Все операции в портах Крыма или Азовского моря противоречат международным нормам и украинскому законодательству.

11 июля Служба безопасности Украины сообщила, что в Одесской области задержали капитана иностранного судна — гражданина Азербайджана, который помогал россиянам незаконно вывозить украинское зерно из временно оккупированного Крыма

В течение 2023−2024 годов судно выключало GPS-трекер (Автоматическую идентификационную систему, AIS) и неоднократно пришвартовывалось к морскому порту Севастополя, чтобы забрать награбленную агропродукцию. Товар транспортировали на Ближний Восток.

Судно USKO MFU под флагом Камеруна впервые незаконно зашло в закрытый Украиной порт в Севастополе в ноябре 2023-го. Там на него загрузили более трех тысяч тонн агропродукции для турецкой компании.

В мае 2024 года судно во второй раз зашло в Крым с выключенной системой AIS, где осуществило разгрузку товара из Турции. После этого судно включило AIS и 2 июля зашло в один из портов Республики Молдова.

Во время прохода через акваторию порта Рени USKO MFU задержали и наложили на него арест. На борту нашли документацию из оккупированного Крыма.

Капитану сообщили о подозрении в нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины (ч. 2 ст. 332−1 УК Украины). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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