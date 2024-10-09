закрыть
9 октября 2024, среда, 18:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украина конфисковала корабль под флагом Камеруна

1
  • 9.10.2024, 17:06
  • 2,282
Украина конфисковала корабль под флагом Камеруна

За вывоз зерна из оккупированного Крыма.

Украина конфисковала сухогруз USKO MFU под флагом Камеруна, который незаконно вывозил зерно через закрытые морские порты временно оккупированного Крыма. Об этом в среду, 9 октября, сообщила Государственная пограничная служба Украины, пишет New Voice.

По решению суда судно передали в собственность Украины. Капитана, гражданина Азербайджана, обвиняют в нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины в соответствии с частью 2 статьи 332−1 Уголовного кодекса Украины.

Все операции в портах Крыма или Азовского моря противоречат международным нормам и украинскому законодательству.

11 июля Служба безопасности Украины сообщила, что в Одесской области задержали капитана иностранного судна — гражданина Азербайджана, который помогал россиянам незаконно вывозить украинское зерно из временно оккупированного Крыма

В течение 2023−2024 годов судно выключало GPS-трекер (Автоматическую идентификационную систему, AIS) и неоднократно пришвартовывалось к морскому порту Севастополя, чтобы забрать награбленную агропродукцию. Товар транспортировали на Ближний Восток.

Судно USKO MFU под флагом Камеруна впервые незаконно зашло в закрытый Украиной порт в Севастополе в ноябре 2023-го. Там на него загрузили более трех тысяч тонн агропродукции для турецкой компании.

В мае 2024 года судно во второй раз зашло в Крым с выключенной системой AIS, где осуществило разгрузку товара из Турции. После этого судно включило AIS и 2 июля зашло в один из портов Республики Молдова.

Во время прохода через акваторию порта Рени USKO MFU задержали и наложили на него арест. На борту нашли документацию из оккупированного Крыма.

Капитану сообщили о подозрении в нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины (ч. 2 ст. 332−1 УК Украины). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Альянс диктаторов должен быть разрушен
Альянс диктаторов должен быть разрушен Леонид Невзлин
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина?
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина? Александр Коваленко
Мы с россиянами вовсе не братья
Мы с россиянами вовсе не братья Наталья Радина
Дальше Заречья не увезут
Дальше Заречья не увезут Ирина Халип