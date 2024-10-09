Зеленский: Ситуация на поле боя позволяет закончить войну не позднее 2025 года
- 9.10.2024, 18:37
Президент Украины заявил, что у Киева есть шанс продвинуться к миру уже в ближайшие месяцы.
Ситуация на поле боя в Украине создает возможность предпринять шаги для прекращения развязанной Россией войны не позднее 2025 года, заявил президент Владимир Зеленский во время саммита Украина — Юго-Восточная Европа в Дубровнике, передает Reuters.
«В октябре, ноябре и декабре у нас есть шанс продвинуться к миру и прочной стабильности. Ситуация на поле боя создает возможность сделать этот выбор — выбор решительных действий по прекращению войны не позднее 2025 года», — подчеркнул глава государства.
Зеленский добавил, что Украина рассчитывает на лидерство президента США Джо Байдена и «сильные и мудрые шаги» со стороны Великобритании, Франции, Германии и Италии. Он также подчеркнул, что рассчитывает на всех участников саммита.
Президент отметил, что мир невозможен без геополитической определенности и что реальными шагами к миру было бы приглашение Украины в НАТО и будущее членство Украины.
«Место ли Украине в НАТО? Если да, и это будет должным образом подтверждено, Путин геополитически проиграет. Россия должна признать, что Европа имеет границы, независимые государства, и каждое из них имеет право выбирать свое будущее. Правда заключается в том, что принятие Россией этой реальности может начаться только с понимания того, что Украина никогда больше не будет порабощена Россией», — сказал он.
В своей речи Зеленский объявил, что до ноября Украина подготовит документ об основах мира, в котором будут перечислены условия для справедливого завершения войны. Он напомнил, что Киев подготовил план победы, после реализации которого Россия больше не сможет угрожать Европе, и делится деталями плана со всеми, кто может помочь Украине достичь его целей.