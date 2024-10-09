В Беларусь впервые за полтора года прилетел российский МиГ-31К

В Беларусь впервые за полтора года прилетел российский МиГ-31К2
- 9.10.2024, 18:49
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Этот самолет является носителем гиперзвуковых ракет «Кинжал».
Российский истребитель МиГ-31К, вероятно, прилетел на один из аэродромов Беларуси. Этот самолет является носителем гиперзвуковых ракет «Кинжал».
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу «Белорусский Гаюн».
По данным мониторинга, истребитель МиГ-31К ВКС РФ приземлился на белорусском аэродроме «Мачулищи», что возле Минска.
Стоит заметить, что истребителей типа МиГ-31К ВКС РФ не было в Беларуси последние с 6 апреля 2023 года. При этом тогда Россия и Беларусь имитировали вылеты МиГ-31К. Это в свою очередь приводило к масштабным воздушным тревогам в Украине.
МиГ-31К — это модификация советского многоцелевого перехватчика МиГ-31, разработанная для запуска гиперзвуковых ракет «Кинжал». МиГ-31К может выполнять задачи перехвата воздушных целей и нанесения ударов по наземным объектам с помощью высокоточных ракет.
Основным вооружением МиГ-31К является гиперзвуковая ракета «Кинжал», которая имеет дальность до 2000 км и может достигать скорости в 10 раз больше скорости звука. Самолет оборудован современными авионическими системами, позволяющими эффективно обнаруживать и идентифицировать цели, а также координировать действия с другими военными подразделениями.