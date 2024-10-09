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Белорусские лесхозы займутся выращиванием тюльпанов

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  • 9.10.2024, 19:09
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Белорусские лесхозы займутся выращиванием тюльпанов

Хотят конкурировать с Нидерландами?

Белорусские лесхозы активно займутся выращиванием тюльпанов. Глава Минлесхоза Александр Кулик поручил, чтобы теплицы появились в двух лесхозах в каждой области.

«Для лесхозов это прибыль, которую можно получить во внесезонное время, тем самым, повысить экономическую эффективность работы питомников», - отметил Кулик. Его слова приводит пресс-служба министерства.

Выращиванием тюльпанов уже третий год занимается питомник Гомельского опытного лесхоза. В этом году здесь реализовано свыше 21,5 тыс. штук этих цветов. «Спрос большой», - заверил генеральный директор Гомельского ГПЛХО Игорь Дегтярик.

Начальник питомника Нина Пешкун в свою очередь отметила, что выращивание тюльпанов требует кропотливой работы. И ухаживания за ними «больше, чем за детьми». Освоение технологии, своевременное выполнение необходимых работ, рассчитанных «буквально по часам», качество луковиц — основной залог успеха.

По информации пресс-службы, в Брестском ГПЛХО два лесхоза – Ивацевичский и Кобринский, уже высказали готовность заняться новым направлением.

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