В Беларуси введут акциз на энергетики 9.10.2024, 20:22

Когда?

Акциз на безалкогольные энергетические напитки в Беларуси введут в 2026 году. Об этом рассказал министр финансов Юрий Селиверстов.

Министр заявил, что «акцизы пополняются новым объектом — безалкогольными энергетическими напитками». Для них будут применять ставку в размере 50 копеек на 1 литр готовой продукции.

По словам Юрия Селиверстова, предложение выработано по итогам поручения Лукашенко. Изначально речь шла об акцизе на газированные напитки, которые содержат сахар. Но когда проработали этот вопрос, то заметили ряд моментов, «связанных с определенными сложностями как в администрировании, так и в росте цен».

В итоге решили обложить акцизом не всю газировку, а только безалкогольные энергетические напитки. Акциз введут с 2026 года, чтобы у бизнеса было время подготовиться.

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