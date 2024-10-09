закрыть
9 октября 2024, среда, 20:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси введут акциз на энергетики

  • 9.10.2024, 20:22
В Беларуси введут акциз на энергетики

Когда?

Акциз на безалкогольные энергетические напитки в Беларуси введут в 2026 году. Об этом рассказал министр финансов Юрий Селиверстов.

Министр заявил, что «акцизы пополняются новым объектом — безалкогольными энергетическими напитками». Для них будут применять ставку в размере 50 копеек на 1 литр готовой продукции.

По словам Юрия Селиверстова, предложение выработано по итогам поручения Лукашенко. Изначально речь шла об акцизе на газированные напитки, которые содержат сахар. Но когда проработали этот вопрос, то заметили ряд моментов, «связанных с определенными сложностями как в администрировании, так и в росте цен».

В итоге решили обложить акцизом не всю газировку, а только безалкогольные энергетические напитки. Акциз введут с 2026 года, чтобы у бизнеса было время подготовиться.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Альянс диктаторов должен быть разрушен
Альянс диктаторов должен быть разрушен Леонид Невзлин
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина?
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина? Александр Коваленко
Мы с россиянами вовсе не братья
Мы с россиянами вовсе не братья Наталья Радина
Дальше Заречья не увезут
Дальше Заречья не увезут Ирина Халип