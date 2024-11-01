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Дроны массированно атаковали российский Брянск

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  • 1.11.2024, 9:18
  • 3,050
Дроны массированно атаковали российский Брянск

Есть попадания.

Российский город Брянск атаковали беспилотные летательные аппараты. Военные заявили об уничтожении всех целей, но в городе зафиксирован прилет по многоквартирному дому.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Брянской области РФ Александра Богомаза и российский Telegram-канал Mash.

Глава области отметил, что по данным Минобороны РФ, силы ПВО обнаружили и уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

В то же время, Богомаз сообщил, что беспилотник якобы атаковал в городе многоквартирный дом.

Российские паблики обнародовали фото и видео с места инцидента.

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