Дроны массированно атаковали российский Брянск

Дроны массированно атаковали российский Брянск1
- 1.11.2024, 9:18
- 3,050
Есть попадания.
Российский город Брянск атаковали беспилотные летательные аппараты. Военные заявили об уничтожении всех целей, но в городе зафиксирован прилет по многоквартирному дому.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Брянской области РФ Александра Богомаза и российский Telegram-канал Mash.
Глава области отметил, что по данным Минобороны РФ, силы ПВО обнаружили и уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
В то же время, Богомаз сообщил, что беспилотник якобы атаковал в городе многоквартирный дом.
Российские паблики обнародовали фото и видео с места инцидента.