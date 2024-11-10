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Z-военкор рассказал о крупном поражении армии РФ под Курском

  • 10.11.2024, 18:29
  • 2,588
Z-военкор рассказал о крупном поражении армии РФ под Курском

Часть россиян оказалсь в окружении.

Российские войска на днях совершили еще одну попытку пойти в наступление в Курской области. Накат быстро захлебнулся, часть наступающих сил оказалась в окружении.

Об этом рассказал российский Z-военкор Юрий Подоляка, передает Dialog.UA.

Со слов Подоляки, часть российских сил из 810-й бригады в ходе наступления смогла прорваться на юг через населенный пункт Погребки. Там эта группа и застряла, попав в окружение Сил обороны Украины.

«Те наши части, которые были высажены с брони в нескольких местах, заняли круговую оборону, к ним пока никто пробиться не может», - рассказал Z-военкор.

По его данным, все населенные пункты Курщины, об «освобождении» которых начала рассказывать в первый день наступления пропаганда, возвращены под контроль ВСУ.

Сообщил Подоляка также об «увязании» российских войск в районе Новоивановки и Дарьино. Продвижение там остановлено было уже в первый день.

Успешным новое российское контрнаступление назвать точно нельзя, пожаловался Подоляка.

Отметим, что, по данным российских СМИ, Кремль приказал командованию полностью выбить ВСУ из Курской области к Новому году. Диктатор РФ Владимир Путин якобы не желает начинать мирные переговоры с Украиной, пока у нее в руках остается этот козырь.

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