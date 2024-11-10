Россияне вышли на протест из-за войны в Курске 7 10.11.2024, 19:55

5,998

Реакция властей поражает.

Переселенцы из Суджи, расположенной в Курской области России и находящейся под контролем Украины с августа, провели митинг в центре Курска, чтобы привлечь внимание местных властей к своей ситуации.

Согласно сообщениям местных Telegram-каналов, акция прошла на главной площади города в воскресенье, 10 ноября. Участники митинга встретились с представителями администрации и потребовали официального признания состояния войны между Россией и Украиной, в то время как российские власти называют это «специальной военной операцией». Они также призвали к эвакуации жителей других населенных пунктов Курской области, попавших в зону боевых действий.

На встречу с митингующими вышел Анатолий Дроган, глава управления по взаимодействию с органами местного самоуправления. Он охарактеризовал собрание как «незаконное» и потребовал назвать организаторов акции. Дроган призвал людей разойтись и предложил составить коллективное обращение в общественной приемной. Однако переселенцы отказались покинуть площадь, заявив, что «им все равно, где замерзать — они и так не дома». В ответ чиновник отметил, что «все виновные в сдаче границы будут наказаны».

Записи с митинга быстро распространились в социальных сетях.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com