Россияне вышли на протест из-за войны в Курске

Россияне вышли на протест из-за войны в Курске7
- 10.11.2024, 19:55
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Реакция властей поражает.
Переселенцы из Суджи, расположенной в Курской области России и находящейся под контролем Украины с августа, провели митинг в центре Курска, чтобы привлечь внимание местных властей к своей ситуации.
Согласно сообщениям местных Telegram-каналов, акция прошла на главной площади города в воскресенье, 10 ноября. Участники митинга встретились с представителями администрации и потребовали официального признания состояния войны между Россией и Украиной, в то время как российские власти называют это «специальной военной операцией». Они также призвали к эвакуации жителей других населенных пунктов Курской области, попавших в зону боевых действий.
На встречу с митингующими вышел Анатолий Дроган, глава управления по взаимодействию с органами местного самоуправления. Он охарактеризовал собрание как «незаконное» и потребовал назвать организаторов акции. Дроган призвал людей разойтись и предложил составить коллективное обращение в общественной приемной. Однако переселенцы отказались покинуть площадь, заявив, что «им все равно, где замерзать — они и так не дома». В ответ чиновник отметил, что «все виновные в сдаче границы будут наказаны».
Записи с митинга быстро распространились в социальных сетях.