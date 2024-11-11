Forbes: В Курской области началась эпическая битва 1 11.11.2024, 8:57

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ВСУ уничтожают десятки единиц техники россиян.

Минобороны РФ усилило механизированные атаки армии Путина по позиции украинских сил на Курщине.

Эти атаки приводят к большим потерям со стороны ВС РФ, однако Путин не собирается на этом останавливаться, информирует ресурс Forbes.

На Курщине три бригады ВСУ ведут бой против армий Путина и Кима сразу с двух сторон. Это эпическая битва, которая стоит россиянам и, возможно, северокорейцам десятков машин и сотен жизней.

В Украинском центре оборонных стратегий заявили, что на Курском направлении противник провел перегруппировку своих сил.

Изначально Путин отдал приказ своей армии еще до 1 октября выбить украинские силы с Курщины. В ходе контратак армия Путина сумела вернуть под свой контроль почти 50% ранее утраченных территорий.

Накануне возможных переговоров с Украиной Путин хочет вернуть под свой контроль всю Курщину. Для достижения этой цели он готов бросать в бой все больше и больше сил. Если будет создана демилитаризованная линия, то Кремль теряет часть своей земли.

russian presumably 810th experiences what military experts call a massive clusterfuck.

At least 4 BTRs abandoned or destroyed - I think we saw still images of (some of) them recently



51.375640, 35.155199@GeoConfirmed @UAControlMap pic.twitter.com/zTirLiBt3Y — PJ "giK" (@giK1893) November 8, 2024

Именно на фоне таких заявлений со стороны команды Трампа Путин и бросает в бой все новые и новые силы. Не так давно прямиком с завода было поставлено 40 новых БТР-82. С 7 ноября 810-я и 155-я бригады начали новую серию контратак на Курщине.

Им противостоят украинские силы в числе 95-й, 47-й и 17-й бригад. Именно они уничтожают БТР-82 с пехотой так же быстро, как их может отправлять на убой 810-я бригада.

После беглого разбора полетов аналитики сумели насчитать минимум три кладбища БТР-82 в районе Погребков.

Однако некоторые вражеские бронемашины умудряются прорваться сквозь минные поля и дроны. На этом участке фронта в составе 810-й бригады находятся не только россияне и северокорейцы, но и еще африканцы с кубинцами.

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