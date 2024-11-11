Возможный будущий канцлер Германии предлагает выставить России ультиматум 5 11.11.2024, 8:57

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Он касается передачи ракет Taurus.

Председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил, что если его изберут канцлером Германии, то он будет готов позвонить Владимиру Путину. Но при определенных условиях.

«Если для этого будет повод и среди европейских и трансатлантических партнеров будет достигнуто согласие, то, конечно, да», — ответил он в интервью изданию Stern.

При этом Мерц заявил, что не стоит питать иллюзий и нужно поставить ультиматум — чтобы Россия прекратила наносить удары по объектам в Украине в течение 24 часов, иначе Германия будет готова сначала разрешить использовать немецкое оружие для ударов вглубь России, а затем даже может поставить крылатые ракеты Taurus.

Киев давно просит передать ракеты Taurus, дальность полета которых составляет около 500 км. Но Германия отказывала в этом, видя в таком шаге риск эскалации.

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