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Не донос, а скрепы

  • Игорь Эйдман
  • 11.11.2024, 15:38
Не донос, а скрепы
Игорь Эйдман

Зачем же идти на поклон и откровеничать с казенными иудами в рясах?

В Москве священник оперативно стукнул на прихожанина, высказавшегося на исповеди против войны. Прихожанина арестовали прямо в церкви. Люди удивляются - дошли, мол, уже до дна. А что-то тут удивительного - это же российское святое, традиции, скрепы. Более триста лет назад, еще Петр 1 разрешил нарушать тайну исповеди. В июне 1722 года были напечатаны по указаниям императора «Прибавления к Духовному Регламенту», которыми отменялась считавшаяся незыблемой тайна исповеди. Священников обязали доносить о «преступных замыслах», ставших известными им на исповеди.

Причем, так как святейшим доносчикам неплохо платили (в большинстве случаев в пределах 5−30 рублей, смотря по важности доноса) через некоторое время случилась целая эпидемия доносов на исповедовавшихся. Ждем и в этом повторения скрепных историй.

Однако тогда православных обязывали быть на исповеди не реже раза в год. А для уклонявшихся были введены штрафы и карательные санкции. Пока ещё в современной России нет таких проблем. Так зачем же идти на поклон и откровеничать с казенными иудами в рясах? Давно же ясно РПЦ=Тайная канцелярия/КГБ/ФСБ.

Игорь Эйдман, Telegram

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