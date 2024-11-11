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Китай начал массово блокировать россиянам телефоны

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  • 11.11.2024, 15:50
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Китай начал массово блокировать россиянам телефоны

Из-за региональных ограничений.

Китайский производитель смартфонов Infinix начал массово блокировать телефоны за границей из-за региональных ограничений.

Как рассказали Mash владельцы телефонов, что во время путешествий и командировок в другие страны телефон перестает работать, а на экране появляется сообщение «Ваше устройство заблокировано». По словам одного из них, проблемы начались после подключения к Wi-Fi в Египте, при этом телефоны бренда у других пользователей работали корректно.

В Infinix пояснили, что региональная блокировка распространяется только на неактивированные устройства. Для возвращения устройства в рабочий режим необходимо сделать несколько звонков продолжительностью 30 минут с российской сим-карты.

В начале февраля сообщалось, что другой китайский производитель смартфонов — OPPO намерен внедрить функцию региональных ограничений на флагманскую модель OnePlus. Сообщалось, что модель OnePlus 12, предназначенная для китайского рынка, за пределами этой страны работать не будет и начнет блокировать звонки. В России смартфоны OPPO продаются в версиях, выпущенных для Китая.

Ранее OnePlus уже блокировал звонки на своих аппаратах. Первые сообщения о подобных проблемах появились в 2023 году на модели OnePlus 11. Затем популярный в России бренд Realme внедрил аналогичную функцию.

По данным «М.Видео-Эльдорадо», в прошлом году доля производителей из Китая на российском рынке достигла рекордных 75% в количественном выражении.

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