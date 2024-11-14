Как белорусам не попасть в ловушку при получении выплат по больничному 14.11.2024, 11:40

Уже пятый месяц больничные рассчитывают по-новому.

Среди причин, из-за которых выплаты по больничному могут быть ниже заработка, в Минтруда называют перерывы в работе в том периоде, который учитывается для этого. Это значит, что если человек за последние 18 месяцев до квартала, в котором работник вышел на больничный, какое-то время не трудился, то этот перерыв скажется на сумме выплат.

Вторая причина — если за этот же срок человек работал по договору подряда (официально он называется гражданско-правовой договор) и срок его действия закончился. Дело в том, что суммы вознаграждения по гражданско-правовым договорам не включаются в среднедневной заработок для расчета суммы больничного в рамках трудовых отношений.

Третья причина — зарплата в конверте. «Суммы заработной платы в конвертах даже после доначисления на них взносов в ФСЗН не включаются в доход для расчета среднедневного заработка», — говорится в сообщении Минтруда.

Какой доход учитывается для расчета больничного

Для работающих по трудовым договорам — все доходы в расчетном периоде на которые начислены взносы в ФСЗН на социальное страхование в рамках трудовых отношений, за исключением заработной платы в конвертах, указывают в ведомстве.

Для тех, кто работает по договору подряда, учитываются все официальные доходы, начисленные по нему. Но в этом случае больничные выплачиваются только в период действия такого документа.

Размер больничного зависит от зарплаты за 18 месяцев; продолжительности периода работы за 18 месяцев; продолжительность периода уплаты обязательных страховых взносов с 2003 года.

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