«Россияне готовятся к чему-то важному» 15.11.2024, 3:33

Украинские военные рассказали о возможности наступления РФ на Запорожье.

Командир батальона 31-й бригады Украины по имени Роман, дислоцированной прямо к югу от города Орехов в Запорожской области, сказал, что Россия начинает наступление с самых разных направлений.

По его мнению, Путин знает, что переговоры могут начаться, и «в результате у него будет гораздо больше рычагов, если он будет контролировать всю эту территорию», пишет The Washington Post.

Роман провел три месяца на юго-восточном фронте, где, по его словам, Россия недавно провела ротацию высококвалифицированной десантно-штурмовой бригады и заменила ее обычной механизированной бригадой.

Изменение временно сняло часть давления с украинских войск, поскольку новая бригада оснащена меньшим количеством профессиональных пилотов беспилотников и артиллерийских орудий. Но они знают, что любая передышка временная.

«Ротация, скорее всего, будет означать, что российские десантно-штурмовые войска, которые удерживали свои позиции более года без отдыха, берут небольшую передышку в тылу, чтобы реорганизоваться и набраться сил, прежде чем они развернутся для атаки слабых мест на линии фронта», - считает военный.

Тем не менее, по его словам, борьба будет нелегкой для россиян, которым предстоит столкнуться с территорией, гораздо более подготовленной к наступлению, чем в восточном районе Донецка. Роман пояснил:

«В этом районе значительно больше укреплений. Вторая линия обороны практически тянется вдоль всей линии фронта, плюс она постоянно строится».

52-летний Ярослав Галас, майор 128-й горно-штурмовой бригады Украины, развернутой на Запорожском фронте, сказал, что после длительного периода обмена «микро-наступлениями» - когда обе стороны сражались друг с другом за контроль над определенной позицией - распространяется понимание того, что Россия теперь готовит крупное наступление.

«Главный признак - явное наращивание более крупных российских сил в этом районе. Развертываются дополнительные подразделения - не только на второй или третьей линии, но и на линии фронта», - сказал он, имея в виду воздушное наблюдение, которое собрало информацию о прибытии новых войск. Военный добавил:

«Наши пехотные подразделения наблюдают за всем этим и понимают, что россияне готовятся к чему-то важному».

Российские войска, отправленные на Запорожский фронт, кажутся «неопытными и непроверенными», сказал Галас. Несмотря на постоянное наблюдение с помощью беспилотников, эти новые силы пытались продвигаться на колесных транспортных средствах среди бела дня, что облегчало Украине задачу по наведению и их уничтожению.

Украинские войска пытаются использовать время перед любым крупным наступлением, чтобы установить больше мин и построить новые укрепления, заявил Галас.

Отмечается, что надвигающееся наступление вызвало беспокойство в окрестностях. Недавно российские беспилотники начали достигать деревень вблизи линии фронта, где все еще жили дети, рассказал Галас, что заставило многих жителей покинуть свои дома из-за опасений по поводу российской эскалации.

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