«Таких масштабных банкротств в Витебской области еще не видели»
- 15.11.2024, 5:55
У колхозов за долги арестовывают технику.
На «Дожинках» в Полоцке Лукашенко спрашивал местное начальство, что будут решать с Витебщиной, пишет читатель сайта Charter97.org:
— За 30 лет пришло время уже что-то решить, это дошло даже престарелого и психически нездорового диктатора. Но, похоже, с регионом уже все решено. Коррупция, бесхозяйственность, жуткие условия труда и нищенские зарплаты в отрасли превратили процветающее сельское хозяйство области в «вымираты», концлагерь для людей и скотины.
На площадке «БелЮрОбеспечения» появилось огромное количество техники и недвижимости, арестованной за долги у 7 колхозов из 4 районов. Таких масштабных банкротств сельское хозяйство Витебской области еще не видело.