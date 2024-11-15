«Таких масштабных банкротств в Витебской области еще не видели» 15.11.2024, 5:55

У колхозов за долги арестовывают технику.

На «Дожинках» в Полоцке Лукашенко спрашивал местное начальство, что будут решать с Витебщиной, пишет читатель сайта Charter97.org:

— За 30 лет пришло время уже что-то решить, это дошло даже престарелого и психически нездорового диктатора. Но, похоже, с регионом уже все решено. Коррупция, бесхозяйственность, жуткие условия труда и нищенские зарплаты в отрасли превратили процветающее сельское хозяйство области в «вымираты», концлагерь для людей и скотины.

На площадке «БелЮрОбеспечения» появилось огромное количество техники и недвижимости, арестованной за долги у 7 колхозов из 4 районов. Таких масштабных банкротств сельское хозяйство Витебской области еще не видело.

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