закрыть
15 ноября 2024, пятница, 0:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Таких масштабных банкротств в Витебской области еще не видели»

  • 15.11.2024, 5:55
«Таких масштабных банкротств в Витебской области еще не видели»

У колхозов за долги арестовывают технику.

На «Дожинках» в Полоцке Лукашенко спрашивал местное начальство, что будут решать с Витебщиной, пишет читатель сайта Charter97.org:

— За 30 лет пришло время уже что-то решить, это дошло даже престарелого и психически нездорового диктатора. Но, похоже, с регионом уже все решено. Коррупция, бесхозяйственность, жуткие условия труда и нищенские зарплаты в отрасли превратили процветающее сельское хозяйство области в «вымираты», концлагерь для людей и скотины.

На площадке «БелЮрОбеспечения» появилось огромное количество техники и недвижимости, арестованной за долги у 7 колхозов из 4 районов. Таких масштабных банкротств сельское хозяйство Витебской области еще не видело.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Полковнику никто не пишет и даже не звонит
Полковнику никто не пишет и даже не звонит Владимир Халип
Позиция Марко Рубио в отношении Лукашенко может быть радикальной
Позиция Марко Рубио в отношении Лукашенко может быть радикальной Aлександр Мусиенко
Россия Путина слаба
Россия Путина слаба Петр Зашев
Портрет лузера
Портрет лузера Петр Шуклинов