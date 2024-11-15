Экс-представитель разведки США: Трамп станет кошмаром для Путина 15.11.2024, 6:35

Ребекка Коффлер

И подарком для Украины.

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп станет настоящим подарком для Украины и кошмаром для российского диктатора Путина. В отличие от своих предшественников, безуспешно пытавшихся наладить дружеские отношения с Кремлем, Трамп уже доказал, что умеет перехитрить Путина. Так считает Ребекка Коффлер, бывшая офицерша разведки США, передает Fox News.

«Бывший офицер КГБ Путин в совершенстве овладел искусством манипуляции мировыми лидерами. Ему удавалось обманывать таких президентов США, как Билл Клинтон, Джордж Буш, Барак Обама и даже Джо Байден. Однако Трамп – совсем другое дело. Успешный бизнесмен, известный своими беспрецедентными переговорными навыками, сможет эффективно противостоять грязным тактикам Путина.«Путин любит использовать ностальгию по временам Холодной войны, пытаясь представить США как врага России. Однако Трамп, в отличие от других президентов, отвергает эти попытки Путина», — говорит Ребекка Коффлер.

Вместо того, чтобы прибегать к дипломатической «дружбе» с российским лидером, Трамп действует решительно и бескомпромиссно, применяя санкции, усиливая военное присутствие НАТО в Европе и даже создавая новые виды вооруженных сил, направленных на сдерживание агрессивной политики Москвы.

«Для Украины возвращение Трампа к власти — несомненный плюс. В отличие от любительского подхода Байдена, который дал Путину «зеленый свет» на вторжение в Украину, Трамп будет решительно защищать суверенитет Украины и оказывать серьезное сопротивление любым попыткам России навязать свою волю Киеву», — считает экс-представитель американской разведки.

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