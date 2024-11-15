Беспилотники два часа били по аэродрому Крымск в РФ

Беспилотники два часа били по аэродрому Крымск в РФ3
- 15.11.2024, 8:17
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На авиабазе находились вертолеты «Ка-27», истребители «Су-27» и «Су-30», а также самолет «Ан-2».
Рано утром 15 ноября беспилотники атаковали аэродром Крымск в Краснодарском крае РФ.
Атака длилась почти два часа, о чем сообщили местные жители на страницах в соцсетях.
При этом власти края пока не комментируют ситуацию. Местные жители уверяют, что под атакой дронов — военный аэродром, который находится на окраине Крымска, передает «Диалог.UA».
Жители публикуют в Сети кадры и сообщают о многочисленных «хлопках». Какие-то дроны ВС РФ удалось сбить, но какая-то часть, скорее всего, могла достичь поставленной цели.
Известно, что военный аэродром Крымск находится на северной окраине одноименного города. Там дислоцируется авиационная группа 7-й бригады ВКС РФ. На аэродроме находятся вертолеты «Ка-27», истребители «Су-27» и «Су-30», а также самолет «Ан-2».
В подчинении этой же бригады находится военный аэродром Морозовск на Ростовщине. Именно на аэродроме Крымск весной 2023 года базировался самолет-разведчик «А-50», который использовался для выявления систем ПВО на территории Украины.