ISW: Экономику России ждет шок в 2025 году 15.11.2024, 8:24

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Кремль столкнется со значительными проблемами.

Россию в ближайшем будущем, судя по всему, ожидают серьезные проблемы. Ее экономика оказалась не такой устойчивой, как утверждают власти.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

Как пишут аналитики, недавняя экономическая политика Кремля указывает на то, что экономика РФ, скорее всего, столкнется со значительными проблемами в 2025 году. В связи с этим, российский диктатор Владимир Путин обеспокоен экономической стабильностью России в долгосрочной перспективе.

В частности, Кремль недавно принял несколько решений, направленных на сокращение расходов правительства РФ на раненных российских военных, борьбу с инфляцией, а также решения долгосрочных демографических проблем, таких как низкий уровень рождаемости и нехватка рабочей силы.

Такая политика показывает, что российская экономика не так устойчива к западным санкциям, денежным ограничениям и стоимости военных действий, как об этом говорит и утверждает российское правительство.

Также это говорит о том, что Кремль не сможет поддерживать затяжные военные действия в течение многих лет и десятилетий, защищая в то же время российское общество от экономических проблем.

Как результат, последовательная западная и международная поддержка сопротивления Украины на поле боя еще больше усугубит экономические проблемы России.

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