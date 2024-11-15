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«Единственный шанс»: эксперт рассказал, как сломать план Путина

  • 15.11.2024, 8:28
  • 3,184
«Единственный шанс»: эксперт рассказал, как сломать план Путина

Ситуация изменилась после президентских выборов в США.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов считает, что Украина имеет единственный шанс на выживание. По его словам, это возможно, если украинское общество сплотится против внешнего врага - страны-агрессора России. Об этом эксперт сказал в интервью «Главреду».

По его словам, для Украины с победой Дональда Трампа на президентских выборах в США начинаются «черные дни» на всех фронтах. Но есть вероятность сломать этот сценарий и заставить события развиваться так, как выгодно Украине.

«Такая вероятность есть. Единственный шанс на выживание Украины - это консолидация нашего общества в борьбе с внешним врагом», - отметил он.

Жданов подчеркнул, что для этого нужно начать с себя - провести реформы, начать сажать коррупционеров, очиститься от коллаборантов.

«Если этого не сделать, велика вероятность погружения Украины в хаос в плане гражданского противостояния. Путину это просто необходимо, поскольку тогда он возьмет Украину по частям», - отметил военный эксперт.

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