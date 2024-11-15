В Беларуси хотят отменить одну из важных налоговых льгот 1 15.11.2024, 8:35

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Налоги в абсолютном выражении будут прирастать.

В Беларуси хотят отменить одну из налоговых льгот. Речь о пониженной ставке подоходного сбора по доходам от дивидендов. Это новшество, которое затрагивает как население, так и компании, предусмотрено проектом правок в Налоговый кодекс. Подробности об этом рассказал министр финансов Юрий Селиверстов.

Чиновники хотят поэтапно отменить льготную ставку по подоходному налогу с доходов от дивидендов. Речь как о физлицах, у которых есть акции фирм или которые являются собственниками белорусских компаний, так и о юрлицах.

Юрий Селиверстов отметил, что анализ инвестиционных льгот по дивидендам показал, что льготы довольно существенные. Но они, по словам министра, не дали должного эффекта, который ожидали власти. Глава Минфина напомнил, что если дивиденды три года не распределяются, то ставка сбора с них составляет 6%, а если пять лет, то 0%.

Напомним, стандартная ставка налога — 13%, но при превышении определенной суммы она может возрасти до 25%.

«Это было сделано для того, чтобы люди пытались инвестировать в свое развитие. Это не дало большого эффекта. Большинство этих средств они просто размещали в банках под процент, накапливали, они выводились в части дополнительного дохода для владельцев этих ценных бумаг и этого бизнеса, — отметил глава Минфина. — Поэтому мы предлагаем это отменить. Но делать поэтапно. С 2026 года 6%-ю ставку убрать и потом уже нулевую убрать с 2028-го. Поэтому на следующем годе это никоим образом не отразится».

Что касается ставок налогов, которые установлены в белорусских рублях, то их намерены проиндексировать в 2025 году, заявил Юрий Селиверстов.

«Налоги в абсолютном выражении будут прирастать. Там, где ставки установлены в белорусских рублях, мы должны индексировать на инфляцию. Вопрос в том, что отдельные меры, которые мы хотим применить, влекут увеличение налоговой нагрузки. Но это будет не единовременно и не сразу», — уточнил министр.

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