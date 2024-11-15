В Беларуси ускорилась базовая инфляция
- 15.11.2024, 8:39
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Нацбанк «проговорился», какая ситуация с ценами на товары на самом деле.
В Беларуси в октябре ускорилась базовая инфляция, которую рассчитывают без учета сезонности. Как сообщает Нацбанк, в прошлом месяце она составила 5,3% годовых.
Какой была инфляция предыдущие месяцы и о чем говорят эти цифры?
Для сравнения: в сентябре базовая инфляция была на уровне 5,1%, а в августе — 4,8%. То есть если убрать поправку на сезонное изменение цен (к примеру, на некоторые овощи и фрукты), то базовая инфляция разгоняется.
При этом «обычная» инфляция (та, что с учетом сезонного подорожания или удешевления товаров), по данным Белстата, в октябре снизилась в годовом выражении — до 5,9%. Для сравнения: в сентябре она была на уровне 6%, а в августе — 6,1%.
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Удерживать инфляцию в пределах однозначной цифры во многом удается за счет жесткого ценового госрегулирования, которое ввели в октябре 2022 года.