закрыть
15 ноября 2024, пятница, 9:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси ускорилась базовая инфляция

  • 15.11.2024, 8:39
  • 1,632
В Беларуси ускорилась базовая инфляция

Нацбанк «проговорился», какая ситуация с ценами на товары на самом деле.

В Беларуси в октябре ускорилась базовая инфляция, которую рассчитывают без учета сезонности. Как сообщает Нацбанк, в прошлом месяце она составила 5,3% годовых.

Какой была инфляция предыдущие месяцы и о чем говорят эти цифры?

Для сравнения: в сентябре базовая инфляция была на уровне 5,1%, а в августе — 4,8%. То есть если убрать поправку на сезонное изменение цен (к примеру, на некоторые овощи и фрукты), то базовая инфляция разгоняется.

При этом «обычная» инфляция (та, что с учетом сезонного подорожания или удешевления товаров), по данным Белстата, в октябре снизилась в годовом выражении — до 5,9%. Для сравнения: в сентябре она была на уровне 6%, а в августе — 6,1%.

На продукты подскочили цены. Лидер по подорожанию, скорее всего, вызовет у вас удивление (как и некоторые другие «призеры»)

Удерживать инфляцию в пределах однозначной цифры во многом удается за счет жесткого ценового госрегулирования, которое ввели в октябре 2022 года.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Полковнику никто не пишет и даже не звонит
Полковнику никто не пишет и даже не звонит Владимир Халип
Позиция Марко Рубио в отношении Лукашенко может быть радикальной
Позиция Марко Рубио в отношении Лукашенко может быть радикальной Aлександр Мусиенко
Россия Путина слаба
Россия Путина слаба Петр Зашев
Портрет лузера
Портрет лузера Петр Шуклинов