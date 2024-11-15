У Аллы Пугачевой поставили на место российских пропагандистов

У Аллы Пугачевой поставили на место российских пропагандистов2
- 15.11.2024, 8:46
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Концертный директор отреагировал на слухи о певице.
Концертный директор российской певицы Аллы Пугачевой заявил, что новости о, том что артистка собиралась выступить в РФ не соответствуют действительности, пишет «Главред».
Как сообщила представительница Примадонны росСМИ, оказывается, Пугачева даже и не думала о концертах в РФ.
Напомним, ранее пропагандисты заявили, что у Аллы Пугачевой сорвались два концерта в России, ведь певица переживает, что видео с ее шоу сольют в Сеть.
Также сообщалось, что Пугачева якобы была согласна выступить в России за 200 тысяч евро, а в ее райдер входили перелет бизнес-классом, охрана, передвижение на машинах бизнес-класса.