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У Аллы Пугачевой поставили на место российских пропагандистов

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  • 15.11.2024, 8:46
  • 5,336
У Аллы Пугачевой поставили на место российских пропагандистов

Концертный директор отреагировал на слухи о певице.

Концертный директор российской певицы Аллы Пугачевой заявил, что новости о, том что артистка собиралась выступить в РФ не соответствуют действительности, пишет «Главред».

Как сообщила представительница Примадонны росСМИ, оказывается, Пугачева даже и не думала о концертах в РФ.

Напомним, ранее пропагандисты заявили, что у Аллы Пугачевой сорвались два концерта в России, ведь певица переживает, что видео с ее шоу сольют в Сеть.

Также сообщалось, что Пугачева якобы была согласна выступить в России за 200 тысяч евро, а в ее райдер входили перелет бизнес-классом, охрана, передвижение на машинах бизнес-класса.

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