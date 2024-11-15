В Беларуси продают мед за 300 рублей 4 15.11.2024, 8:52

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Продукт имеет специфический вкус.

На белорусской версии российского сайта Ozon можно приобрести таинственный мед манука, причем 225 граммов лакомства будут вам стоить аж 302 рубля. В чем его особенность?

На Ozon этот мед представлен в двух вариантах упаковки, поэтому 301,72 рубля — далеко не самая большая сумма, которую можно за него заплатить. Если вы захотите приобрести 500 граммов меда манука, приготовьте уже 619,4 рубля, пишет «Наша Ніва».

Причем на сайте указано, что это цена по распродаже. Согласно данным Ozon, обычная стоимость банок втрое выше.

За такую цену предлагается, согласно описанию товара, оригинальный мед манука, произведенный в Новой Зеландии.

Этот продукт сейчас в тренде социальных сетей: как пишет Huffpost, блогеры хвалят мед манука за его антибактериальные и противовоспалительные свойства, а также утверждают, что он богат антиоксидантами. Говорят, что его можно не только добавлять в чай и пищу, как обычный мед, но и наносить на раны, лечить им простуженное горло, использовать в качестве маски для лица и многое другое.

Что это за мед?

Настоящий мед манука производят в Австралии и Новой Зеландии. Для этого пчелы опыляют один вид растения — дерево манука, или, по-научному, тонкосемянник метловидный. Мед манука действительно обладает антибактериальными свойствами, пишет WebMD. Это связано с веществом метилглиоксаль, входящим в его состав.

Производители меда разработали специальную шкалу для оценки его эффективности. Этот рейтинг называется UMF (Unique Manuka Factor) и зависит от концентрации трех биологически активных веществ: метилглиоксаля, дигидроксиацетона и лептосперина. Считается, что для лечебного эффекта рейтинг UMF должен быть не ниже 10 баллов (у меда за 302 рубля он равен 20 баллам). Однако врачи и исследователи не уверены, что этот рейтинг имеет значимую медицинскую ценность.

Есть данные, что мед манука действительно может ускорять заживление небольших ран, ожогов и язв на ногах. Также он может быть эффективен при лечении кожных заболеваний, включая экзему и дерматит, при простуженном горле и улучшении пищеварения. Однако, если вы решите наносить этот мед на раны, стоит помнить, что он должен быть стерильно чистым, и лучше доверить обработку ран профессионалам.

Тем не менее пока нет достаточной информации, чтобы утверждать, что мед манука точно помогает при этих проблемах. Требуются дополнительные исследования. Остается вопрос, достаточно ли его антибактериального эффекта, чтобы считать этот мед чем-то большим, чем просто дорогим лакомством из Новой Зеландии. К тому же он не совсем безопасен: у некоторых людей мед манука может вызвать аллергию. Кроме того, в нем много сахара, поэтому людям с диабетом или инсулинорезистентностью нужно быть осторожными.

Некоторые пользователи оставили отзывы о меде за 302 рубля:

«Мед специфический на вкус, на обычный мед совсем не похож, но приятный».

«Покупаю его регулярно для поддержки иммунитета, принимаю как лекарство. Нравится вкус, запах».

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