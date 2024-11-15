Отправки будут еженедельно: США заверили, что окажут Украине всю помощь до конца каденции Байдена 2 15.11.2024, 9:00

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Пентагон постоянно работает над пополнением резервов.

Пентагон настроен обеспечить доставку в Украину военной помощи на оставшиеся 7,1 млрд долларов от принятого ранее финансирования Конгрессом, до конца работы действующей администрации президента Джо Байдена. Предполагается, что отправки будут производиться еженедельно.

Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх журналистам во время брифинга. Она отметила, что Пентагон будет выделять пакеты вооружения Киеву по мере пополнения собственных запасов.

По словам Сингх, Пентагон постоянно работает над пополнением резервов, чтобы сохранять свой уровень боеготовности.

«В то время как мы продолжаем пополнять наши собственные запасы, вы увидите, как вооружения будут в дальнейшем передаваться Украине», – сказала представительница Пентагона.

До прихода новой администрации в Белый дом осталось чуть менее 70 дней. Однако за этот короткий срок Пентагон «может проделать невероятную работу», отметила Сингх.

Она напомнила, что президент Байден четко подчеркнул, что хочет доставить в Украину всю принятую Конгрессом помощь до завершения своей каденции.

«Мы будем очень упорно работать, чтобы обеспечить это», – подчеркнула представитель оборонного ведомства.

Она отметила, что в последнее время Соединенные Штаты выделяют Украине большие пакеты помощи очень часто почти на еженедельной основе.

«Поэтому я ожидаю, что в ближайшие месяцы работы этой администрации вы продолжите наблюдать, как эти пакеты будут выделяться из наших имеющихся запасов», - подчеркнула Сингх.

Кроме того, по ее словам, оружие в Украину будет поступать в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), которая предусматривает выработку нового оружия для ВСУ на американских предприятиях. Так что, по словам Сингх, имеющиеся у Пентагона вооружения будут направляться в короткие сроки.

Для того чтобы обеспечить эффективность помощи, США и Украина поддерживают постоянный контакт, в том числе на уровне глав Министерств обороны, добавила представительница Пентагона.

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