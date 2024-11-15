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Письма политзаключенного Вацлава Орешко из тюрьмы написаны чужой рукой

  • 15.11.2024, 9:05
  • 1,022
Письма политзаключенного Вацлава Орешко из тюрьмы написаны чужой рукой

Активист профсоюза РЭП имеет серьезные проблемы со здоровьем.

Активист профсоюза РЭП (Белорусский профсоюз работников радиоэлектронной промышленности) Вацлав Орешко — один из самых возрастных политических заключенных в Беларуси: в январе будущего года ему исполнится 70, напоминает «Радыё Свабода».

Вацлав находится за решеткой с 19 апреля 2022 года. Почти через го, в январе 2023 года, Вацлава Орешко приговорили к 8 годам лишения свободы в условиях усиленного режима.

Сначала Вацлава Орешко отправили отбывать наказание в колонию № 17 в Шклове, а в декабре 2023 года его перевели в ПК-22 — колонию «Волчьи норы» под Ивацевичами.

Известно, что Вацлав Орешко в колонии не работает, он часто обращается за помощью к врачам.

Родственница активиста, проживающая за границей, рассказала о состоянии его здоровья:

«К сожалению, хороших новостей по здоровью нет. У него отслойка сетчатки, катаракта и глаукома. Другие заключенные теперь помогают ему писать домой, поэтому его письма пишутся чужой рукой, а сам он не может попасть в строчку.

Письма доходят, есть звонки раз в несколько недель. Чем он занимается в свободное время? У него есть лупа, и с ее помощью он пытается читать книги, которые берет из библиотеки», — рассказал родственник политзаключенного Вацлава Орешко.

В конце августа по амнистии вышел лидер профсоюза РЭП Василий Береснев, которому 74 года и который, как и Вацлав Орешко, имеет серьезные проблемы со здоровьем.

Родственники Вацлава Орешко говорят, что ожидали увидеть его в двух списках помилованных политзаключенных, освобожденных с тех пор.

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