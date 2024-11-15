Патрушев и робот Вертер Anti-Colorados, Defence-Line

15.11.2024, 9:18

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И тут возникает какой-то разнобой в показаниях фигурантов.

Одно время казалось, что Коля Патрушев уже – все, как говорится – ушел в подвешенное состояние. И действительно, синхронное увольнение Шойгу и Патрушева, вроде бы говорило о том, что оба попали в немилость и находятся в промежуточном состоянии между опереточным исполнением каких-то обязанностей и сердечным приступом, либо выходом с балкона. Но позже выяснилось, что это промежуточное состояние как-то затянулось.

Оленеводческие генералы садились или загадочно умирали отделениями и даже взводами в то время как Патрушев учил корабли бороздить арктические моря. Было трудно сказать, чем это достигается, но вполне возможно Путин вспомнил старый принцип: «да, он – сукин сын, но он – наш сукин сын», поэтому с обоими персонажами и не произошли вполне логичные, несчастные случаи.

Но вот буквально вчера Патрушев отошел от темы белых медведей и арктических льдов и стал делать, не свойственные ему заявления. Насколько можно понять, он все же находится на должности куратора северных флотов и потому, свои речи он начал с флотской темы. Правда, касалась она совсем не северных морей и флотов, а даже наоборот. Тем не менее, он решил налить елея на своего царя, который безусловно страдает от того, что ВСУ сделали с его черноморским флотом, как в плане кораблей и личного состава, так и в плане мест их базирования. Выглядело это так:

«Никакого поражения нашего флота на Черном море нет. И это притом, что агрессивные действия Киева в этом регионе координируются натовскими специалистами».

Он заявил о том, что уже несколько месяцев занимается вопросами флота и уже хорошо владеет ситуацией и разбирается в предмете не хуже профильных специалистов. Именно поэтому он оценивает как смешные, рассуждения о том, что с «черноморским флотом» что-то не то. Он призвал не верить публикациям западных СМИ о том, что ЧФ понес серьезный ущерб в результате ударов ВСУ. По словам Патрушева, позиции армии в Черном море не ослаблены и в целом Россия «прочно удерживает свой статус одной из ведущих военно-морских держав», одной из задач которой является ядерное сдерживание противников.

Правда, именно по этой теме он отделался общими формулировками, не вдаваясь в подробности о том, куда делся флагман флота или же его командующий, который «скорее жив, чем мертв» или наоборот. Вместо этого Патрушев сообщил о том, что он лично со всем ознакомился и сделал выводы о том, что «флот» в Черном море, еще вполне может бороздить, пенить и даже носиться кабанчиком, после чего перешел к более международным делам.

Скажем так, своей внезапной речью он заочно оппонировал Дмитрию Рогозину, больше известному в космосе как «Дима-Батут», а с недавнего времени у него появился секретный позывной, который выглядит как либо Робонатор, либо как Терминкоп. Это после того, как отмечая свою днюху под временно оккупированным Донецком и распевая про «гитару семиструнную», к нему прилетел подарок от ВСУ, после чего филейную часть его организма восстановили из титана, а обратную часть – из боевого латекса и силикона. После этого он вполне может сниматься в фильмах для взрослых, в роли робота Вертера, который делает Алисе мелофон.

Так вот, он заявил о том, что черноморскому флоту пришлось «сменить прописку», поскольку его большие корабли «стали просто большими мишенями для безэкипажных катеров» ВСУ. Это было крайне обидное и жесткое заявление даже несмотря на то, что Рогозин политкорректно назвал это флотом, а не флотилией. А ведь всем военным морякам известно о том, что военно-морская группировка может называться флотом только в том случае, когда В её составе имеется хотя бы один корабль первого ранга, крейсер или авианосец.

Хотя с формальной точки зрения, в Черном море таки есть корабль первого ранга – крейсер «Москва», только он находится не просто в море, а в глубине моря. Возможно поэтому это все продолжают называть флотом. Отсюда следует, что если все корабли выстроятся под водой вокруг крейсера в каре, то и после этого он будет флотом? И вот этому Патрушев жестко возразив, сославшись на собственные впечатления и уже имеющийся опыт настоящего моряка.

Как было сказано выше, за несколько месяцев он вник во все морские вопросы на глубину примерно 6 тыс метров, где на дне океанов, пролегают коммуникационные кабели. Поэтому Патрушев и здесь решил вставить свои пять копеек и высказаться на эту тему. Причем, как говорил Петька – Васливанычу: «в мировом масштабе». В результате получилось не слишком однозначное заявление, которое можно рассматривать как своеобразный анонс или разглашение секретных планов Путина. Каждый может это оценить по-своему:

«Спецслужбы США и Великобритании намерены совершить диверсии на подводных оптоволоконных кабелях, обеспечивающих интернет-связь по всему миру, заявил помощник президента РФ и председатель Морской коллегии России Николай Патрушев… При этом вину за подрыв газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» Патрушев также возложил на Лондон и Вашингтон. «Под их удар могут попасть новые объекты инфраструктуры, в том числе морские оптоволоконные кабели, обеспечивающие связь во всем мире», – сказал он. Таким образом, по мнению Патрушева, США и Великобритания пытаются продвигать собственные экономические интересы».

И тут возникает какой-то разнобой в показаниях фигурантов в лаптях. Помнится они обвиняли Украину в подрыве газопроводов, даже были названы какие-то имена и названия яхты, с которой были атакованы трубы, а тут – на тебе! Оказывается все это сделали США и Великобритания. Хорошо бы уже определиться с тем, кто это сделал и стоять на этом намертво. Но это – дела давно прошедших дней, а вот разговоры об оптоволоконных кабелях, которые хотят повредить англичане и американцы, сродни отпечаткам пальцев Штирлица на радистке Кэт.

Ведь федерация – сугубо континентальная страна, а кабели нужны островным государствам или для того, чтобы обеспечивать трансконтинентальные коммуникации. В данном случае речь идет о кабелях между Британией и скандинавскими странами, а также – между странами ЕС и США. А Коля рассказывает о том, что сами США и Великобритания хотят сами себе повредить оптоволоконные кабели. Похоже на то, что в свою бытность куратора спецслужб, на посту секретаря Совбеза, Патрушев знал о планах ГРУ повредить эти самые кабели и таким образом он как бы заранее прикрывает эти операции.

А теперь надо внимательно следить за его здоровьем. Если он, в ближайшее время не отправится на прослушивание патриотических песен, в исполнении хорошо известного певца, то надо ждать диверсий на этих самых коммуникациях. Лапти даже специальные аппараты для этого сконструировали. Так что к словам Коли можно относиться с известной мерой осторожности, но точно – не игнорировать их.

Anti-Colorados, Defence-Line

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