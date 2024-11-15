Под Курском ВСУ окружили и уничтожили одну из штурмовых групп 810-й бригады РФ 15.11.2024, 9:34

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Кремль начал сталкиваться с протестами населения Курской области.

Армия РФ продолжает проводить механизированные атаки на Курщине против украинских сил. Кадры с геолокацией от 13 ноября показали, как ВСУ отражают очередную атаку ВС РФ численностью до взвода на юге Зеленого Шляха.

Аналитики из Института изучения войны (ISW) озвучили ситуацию на Курщине за прошедшие сутки.

Кадры от 14 ноября показали, что подразделения 810-й бригады ВС РФ провели механизированную атаку в районе Марьевки, Орловки и Новой Сорочины.

При этом Z-блогеры подтвердили тот факт, что темпы наступления ВС РФ сильно замедлились. Однако ВС РФ удалось захватить некоторые позиции ВСУ между Погребками и Кремяным.

На территории Курщины украинские силы противостоят оккупантам из 155-й, 810-й бригад РФ, 56-го десантного полка, 106-й десантной дивизии и батальона спецназа «Арбат».

Российские военкоры утверждают, что командование на местах намеренно выпускает ложные отчеты, чтобы преувеличить успехи ВС РФ на Курщине.

Командование ежедневно отправляет на убой 810-ю бригаду, которая плохо подготовлена к боям. Оккупанты из этой бригады все еще ведут бои за Погребки, Орловку, Новую и Старую Сорочины.

На днях украинские силы окружили и полностью уничтожили одну из штурмовых групп бригады. Кремль начал сталкиваться с протестными настроениями со стороны жителей Курской области.

При этом полевые командиры неверно сообщают о масштабах наступления ВС РФ на Курщине. Кадры с геолокацией от 14 ноября показали продвижение ВС РФ в Глушковском районе к востоку от Нового Пути.

Белгородское издание Рepel сообщило об ударе ВСУ по складу российской военной техники в Белгороде. Ракета ВСУ попала в здание, где хранились автомобили «Урал» и другая военная техника. Также пострадали солдаты-срочники, которые проходят службу в рядах ВС РФ.

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