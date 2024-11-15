Чудовищная ложь Лукашенко Марк Дзюба, «Салідарнасць»

15.11.2024, 9:45

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Диктатор клялся собственными детьми.

В октябре этого года правитель Беларуси открыто признал, что вновь будет участвовать в «выборах», то есть пойдет на седьмой президентский срок. Однако в течение нескольких лет ранее обещал совсем другое. Напоминаем, кому и как он лгал.

Проигрыш Лукашенко на президентских выборах-2020 был настолько очевиден, что в стране вспыхнули массовые протесты с требованием его немедленной отставки. Спустя неделю волнений, 17 августа, он обозначил свою позицию при общении с рабочими МЗКТ.

Под крики «Уходи!», правитель заявил, что в отставку не уйдет: «Пока вы меня не убьете, других выборов не будет!». Но вместе с тем дал рабочим надежду, что его правление скоро закончится.

– Приходите, садитесь — и работаем над Конституцией. Выносим на референдум, принимаем Конституцию, и я вам свои полномочия по Конституции передам. Но не под давлением и не через улицу! — заявил Лукашенко.

С тех пор его обещание провести конституционную реформу, а затем и транзит власти стало главным при общении с разными кругами беларуского общества.

После разговора Лукашенко со своими политическими оппонентами в СИЗО КГБ в октябре 2020 года, вышедший на свободу Юрий Воскресенский рассказал, что правитель твердо обещал: нынешний президентский срок для него последний.

«Он ответил: «Я даю вам слово, что это мой последний срок. Я клянусь своими детьми». Это цитата», – рассказал Воскресенский.

После этого Лукашенко продолжил публично уверять, что на пост главы государства больше выдвигаться не будет. В ноябре того же года правитель во время встречи с коллективом 6-й городской клинической больницы Минска заявил:

– Никакую Конституцию я под себя не делаю. С новой Конституцией я уже с вами президентом работать не буду.

В феврале 2021-го во время выступления на «Всебеларуском народном собрании» Лукашенко много говорил о конституционной реформе и отмечал, что пост президента сильно ослаблять нельзя.

«Это буду не я. Это будет другой президент. Поэтому не пришивайте это ко мне. Будет другой глава государства, но он должен быть главой государства. Он должен, как сейчас, отвечать за главные направления развития», – говорил Лукашенко своим самым преданным сторонникам.

На пресс-конференции, проведенной 9 августа 2021-го, в годовщину «выборов», правитель в присутствии госСМИ и зарубежных журналистов вновь говорил о своем предстоящем уходе из власти.

– Но если будут президентские выборы, я вам обещаю, что я не буду педалировать, что я не буду участвовать, что я там на кого-то поставлю и буду кого-то проталкивать. Нет. Я буду честно вести себя, – обещал Лукашенко.

На вопрос о сроках завершения его президентства правитель ответил: «Скоро, очень скоро».

После начала войны в Украине Лукашенко перестал говорить о своем уходе из власти уверенно, но вместе с тем по-прежнему отрицал, что решил участвовать в следующих «выборах».

– Вы видите, какие обстоятельства. И многие хотели бы, чтобы Лукашенко не было. А раз они там (на Западе) хотят, чтобы меня не было, значит, надо делать наоборот. Это мой принцип… Это не значит, что я буду держаться за эту должность. Нет и еще раз нет. Я думаю о будущем, — уверял Лукашенко в марте 2023-го, одновременно отрицая, что он создал новую Конституцию «для себя».

Но чем ближе приближался 2025-й, когда нужно было провести «выборы», тем меньше у окружающих оставалось сомнений, что Лукашенко все эти годы лгал.

И не так уж важно, врал ли он все это время сознательно, или передумал в ходе повторения своих обещаний – по факту все они оказались ложью.

То, что Лукашенко вместо светлого будущего для Беларуси выберет свою власть, не стало сюрпризом для критически мыслящих людей. Еще во время первого его обещания в августе 2020-го они понимали, что ни одному слову правителя верить нельзя.

А вот то, что Лукашенко лгал не только им, но и своим сторонникам и близким, впечатляет. Теперь и те, кто считал, что «не стоит делать резких шагов», что все со временем наладится, знают: во главе государства стоит человек, который может клясться детьми, несколько лет повторять обещание, а потом обмануть всех для своей выгоды.

Марк Дзюба, «Салідарнасць»

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