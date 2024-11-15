Мальчик в Белыничах поджег сухую ветку — загорелось общежитие

Мальчик в Белыничах поджег сухую ветку — загорелось общежитие2
- 15.11.2024, 10:00
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Отец подростка должен теперь астрономическую сумму.
Прокуратура Белыничского района предъявила иск в суд о взыскании с отца мальчика, по чьей вине пострадала 11-летняя девочка, расходов на оказание ей медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
13-летний мальчик с друзьями 22 ноября 2023 года поджег зажигалкой сухую ветку, лежавшую в козырьке детской коляски в общежитии.
«В результате возник пожар, который распространился на рядом стоявшие коляски и автомобильные кресла, стенды на стенах, а также затронул фойе общежития. Во время пожара на девочку, которая пыталась выйти из здания на улицу, упали горящие конструкции», — рассказали в прокуратуре.
11-летняя девочка получила сильные ожоги, она провела в больнице 188 дней. Стоимость затрат на лечение превысила 288 тысяч рублей — именно на эту сумму подала иск прокуратура в интересах стационара.
Суд удовлетворил иск в полном объеме. Отец мальчика должен будет выплатить больнице 288 тысяч рублей.