Внезапно исчезли российские катера, охранявшие Крымский мост 15.11.2024, 10:05

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В прошлом году их было 10−14, сейчас — ноль.

В прошлом году незаконно построенный Керченский мост охраняли от 10 до 14 российских кораблей и катеров одновременно. Сейчас их нет, а для защиты от безэкипажных катеров россияне используют авиацию.

Об этом сообщил спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук в комментарии «Громадьскому радіо».

«Они постоянно, особенно перед периодом штормов, максимально наращивают все средства. Это гидротехнические сооружения, это понтоны, это разнообразные пристройки. В прошлом году, например, на охране моста находилось от 10 до 14 кораблей и катеров одновременно. Сейчас их ноль. Они переводят это на воздушную составляющую», — сказал он.

По его словам, для обороны от морских дронов россияне используют в первую очередь вертолеты.

«Потому что они имеют примерно такую же скорость и, соответственно, на них патрулировать такой участок легче, чем на самолете. И ниже можно работать. Но, конечно, погодные условия могут не позволить вообще вылетать», — рассказал Плетенчук.

Также, по его словам, Украина не отказывается от своих стратегических планов разрушить Керченский мост, несмотря на усиление обороны со стороны России.

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