Белорусским водителям запретили совершать некоторые маневры

Белорусским водителям запретили совершать некоторые маневры1
- 15.11.2024, 10:11
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ГАИ озаботилась после выпадения первого снега.
В ночь с 14 на 15 ноября белорусскую столицу накрыл мокрый снег. Из-за потенциально опасной гололедицы на дорогах Белгидромет также объявил на утро 15 ноября желтый уровень метеоопасности, а в ГАИ Минска дали ценные рекомендации, посоветовав водителям отказаться от некоторых маневров, передает «Телеграф».
К утру пятницы, 15 ноября, все соцсети заполонили «снежные» ролики минчан. Некоторые, очевидно, соскучились по зимним забавам и с неподдельным удовольствием лепили первые снежки и спешили снять на видео первые неуверенные снежные хлопья, пока те не превратятся в малоприятную ноябрьскую слякоть под ногами.
Однако правоохранительные органы, исходя из собственного опыта, всеобщего умиления и радости не разделили: МВД и Госавтоинспекция опубликовали свои предупреждения-рекомендации для автомобилистов и пешеходов в связи с первым снегом. Ведомства призвали всех участников дорожного движения «проявлять повышенную осторожность».
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