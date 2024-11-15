Белорусским водителям запретили совершать некоторые маневры 1 15.11.2024, 10:11

3,634

ГАИ озаботилась после выпадения первого снега.

В ночь с 14 на 15 ноября белорусскую столицу накрыл мокрый снег. Из-за потенциально опасной гололедицы на дорогах Белгидромет также объявил на утро 15 ноября желтый уровень метеоопасности, а в ГАИ Минска дали ценные рекомендации, посоветовав водителям отказаться от некоторых маневров, передает «Телеграф».

К утру пятницы, 15 ноября, все соцсети заполонили «снежные» ролики минчан. Некоторые, очевидно, соскучились по зимним забавам и с неподдельным удовольствием лепили первые снежки и спешили снять на видео первые неуверенные снежные хлопья, пока те не превратятся в малоприятную ноябрьскую слякоть под ногами.

Однако правоохранительные органы, исходя из собственного опыта, всеобщего умиления и радости не разделили: МВД и Госавтоинспекция опубликовали свои предупреждения-рекомендации для автомобилистов и пешеходов в связи с первым снегом. Ведомства призвали всех участников дорожного движения «проявлять повышенную осторожность».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com