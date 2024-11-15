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Сбитые пешки и голый король

  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 15.11.2024, 10:26
  • 4,358
Сбитые пешки и голый король

Путину пора отвечать за провалы.

Глава второго приграничного района Курской области - Кореневского - отправлена в отставку. Причина все та же – недовольство жителей работой местных руководителей в связи со вторжением украинских военных в Курскую область: плохая эвакуация и др.

Но что, собственно, могут сделать главы местных администраций, когда причина происходящего в другом – Путине и его подчиненных, «подаривших» стране 24 февраля. Не будь этого, люди в Курской области жили бы обычной жизнью.

Убирай «пешки» - глав администраций или оставляй их на местах, главное не изменится – погибшие мирные жители и домашние животные, десятки тысяч беженцев, разрушенные или разграбленные дома, магазины. Кто за все это ответит? Главы местных администраций виноваты?

Принимаешь политические решения, следствием которых являются чудовищные последствия – вон из власти. Пусть «голый король» Путин уходит со своего поста следом за главами местных администраций. После этого – свободные выборы президента. Да и Госдуме, соучастнице 24 февраля и его последствий, тоже пора «на выход» вместе с ее нижним спикером. Замена – на настоящих, не памфиловский выборах. Хватит сидеть во власти. Пора отвечать за провалы.

Хотим, как в свободной стране. Чтобы стало как в Курской области при Путине, не хотим.

Телеграм-канал «СерпомПо»

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