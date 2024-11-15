В России в шестой раз сорвали сроки окончания ремонта «самого мощного» корабля ВМФ 2 15.11.2024, 10:37

2,830

Модернизацию «Адмирала Нахимова» должны были завершить еще в 2018 году.

Выход в море тяжелого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов», который проходит ремонт и модернизацию на предприятии «Севмаш», отложили на неопределенное время, рассказали «Известиям» знакомые с ситуацией источники.

По плану первые испытания корабль должен был пройти 15 ноября, но теперь они состоятся не раньше весны 2025 года, отметили собеседники издания. Причину этого они не назвали. Еще в июне гендиректор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Пучков говорил, что работы по ремонту «Адмирала Нахимова» «выполняются с соблюдением сроков генерального графика».

Главком ВМФ РФ адмирал Александр Моисеев на форуме «Армия-2024» в августе заявил, что крейсер выйдет в море на заводские ходовые испытания осенью этого года, а передача корабля ВМФ состоится в 2025-м. При этом заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко отмечал, что «Адмирал Нахимов» станет «самым мощным» кораблем российского флота и будет оборудован комплексами ПВО «Форт-М» и «Панцирь-М», а также противолодочным вооружением «Пакет-НК» и «Ответ». До этого сообщалось об оборудовании крейсера универсальными пусковыми модулями для 80 ракет «Калибр», «Оникс» и «Циркон».

«Сейчас в нашей стране идет импортозамещение по полному размаху. Поэтому, возможно, планировали на Западе закупить какие-то вспомогательные системы, а сейчас их нужно создавать самим», — говорит военный эксперт Дмитрий Болетнков. По его словам, «Адмирала Нахимова» полностью перестроили заново, оставив только корпус.

Ремонт корабля не смогли закончить в срок, поэтому он не выйдет на испытания, отметил военный эксперт Виктор Литовкин. «Это же не простой корабль — не яхта и не шлюпка. Это тяжелый крейсер с ядерной силовой установкой, поэтому много проблем может возникнуть в запуске такого корабля. У нас их только два осталось — «Петр Великий» и «Адмирал Нахимов». Выводить на испытания корабль, который не доведен до ума, не стоит», — пояснил Литовкин.

Изначально ремонт и модернизацию «Адмирала Нахимова» должны были завершить еще в 2018 году. Однако в апреле 2017-го экс-главнокомандующий ВМФ России Владимир Королев заявил о том, что крейсер будет передан флоту в 2020 году. Позднее случился второй перенос — на 2021 год, а затем еще один — на 2022-ой.

На форуме «Армия-2023» генеральный директор «Севмаша» Михаил Будниченко заявил, что крейсер выйдет на ходовые испытания в мае 2024 года, но после их перенесли на осень. По данным источника ТАСС, по состоянию на 2023 год стоимость ремонта «Адмирала Нахимова» практически удвоилась и уже превысила 200 млрд руб.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com