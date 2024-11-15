Работников БЕЛАЗа начали массово задерживать из-за фирменных ботинок 8 15.11.2024, 10:38

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Они высмеивали подделку бренда Timberland.

Правозащитный центр «Весна» получил информацию о массовых задержаниях на жодинском предприятии БЕЛАЗ. Сообщается, что задержания связаны с новыми китайскими ботинками, которые начало выпускать предприятие.

«Утверждается, что кто-то из сотрудников предприятия создал чат, в котором начал высмеивать ботинки — после этого начались задержания», — говорится в сообщении.

Напомним, в каталоге интернет-магазина жодинского производителя карьерных самосвалов БЕЛАЗ появилась новая брендированная продукция. Теперь там можно приобрести не только компактные сувениры в виде значков, игрушечных БЕЛАЗов или канцелярии, но также одежду и обувь с логотипом предприятия.

Все дело в том, что ботинки, выставленные на продажу под логотипом БЕЛАЗа, внешне очень напоминают обувь известного во всем мире американского бренда Timberland.

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