Работников БЕЛАЗа начали массово задерживать из-за фирменных ботинок

Работников БЕЛАЗа начали массово задерживать из-за фирменных ботинок8
- 15.11.2024, 10:38
- 9,542
Они высмеивали подделку бренда Timberland.
Правозащитный центр «Весна» получил информацию о массовых задержаниях на жодинском предприятии БЕЛАЗ. Сообщается, что задержания связаны с новыми китайскими ботинками, которые начало выпускать предприятие.
«Утверждается, что кто-то из сотрудников предприятия создал чат, в котором начал высмеивать ботинки — после этого начались задержания», — говорится в сообщении.
Напомним, в каталоге интернет-магазина жодинского производителя карьерных самосвалов БЕЛАЗ появилась новая брендированная продукция. Теперь там можно приобрести не только компактные сувениры в виде значков, игрушечных БЕЛАЗов или канцелярии, но также одежду и обувь с логотипом предприятия.
Все дело в том, что ботинки, выставленные на продажу под логотипом БЕЛАЗа, внешне очень напоминают обувь известного во всем мире американского бренда Timberland.