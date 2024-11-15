Политолог: Лукашенко чует затаенную угрозу 1 15.11.2024, 10:56

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Театр абсурда не спасет диктатора.

Политический аналитик Александр Класковский на «Позірке» рассказал об «электоральной кампании» в Беларуси, которая все больше напоминает театр абсурда:

— В целом же нынешняя «электоральная кампания» отражает качественное изменение системы Лукашенко после событий 2020 года.

В 2020-м произошли опрокидывающие выборы. После чего было решено вбить все гвозди по самую шляпку. Все явственнее тяжелое тоталитарное амбре.

В итоге абсурд зашкаливает. Три лозунга правящей партии в романе Оруэлла «1984 год» звучат так: «Война — это мир, свобода — это рабство, незнание — сила».

Пропаганда Лукашенко и впрямь работает в духе этой антиутопии, а в чем-то и переплевывает художественный вымысел.

Смотрите: режим соучаствует в войне, в страну уже косяками залетают шахеды, но при этом вождю создают образ гаранта мирного неба. А сам он на голубом глазу уверяет, что Владимир Путин в 2022-м после учений честно выводил войска из Беларуси на Дальний Восток, да вот нехорошие украинцы спровоцировали.

Далее, правитель и его пропаганда рисуют картинку, в которой на Западе (особенно в Польше и Литве) массы стонут под игом антинародных правительств, а вот Беларусь, превращенная в одну большую тюрьму, якобы является царством истинной свободы. Смотрите, мол, как бесстрашно ринулись претенденты в «президентскую гонку»!

Наконец, режим отсекает общество от альтернативной информации, уничтожает «крамольные» книги: «незнание — сила».

При этом сам Лукашенко раз за разом призывает подчиненных не расслабляться, напоминает о явных (за рубежом) и скрытых («под плинтусом») врагах.

Он чует в придавленном обществе затаенную угрозу. Но, кажется, так и не понял, что дело не в происках «коллективного Запада» и «беглых», а в том, что значительная часть общества переросла его систему.

Лукашенко по-прежнему твердит, что должен «и накормить, и напоить» народ. Хотя миллионы белорусов в 2020-м показали, что они — не скот в стойле. Можно запугать людей внутри страны, можно кого-то сломать, сделать апатичным. Но переформатировать массовое сознание в духе антиутопии наверняка не удастся.

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