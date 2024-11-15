Foreign Policy: Россия производит оружие значительно медленнее, чем теряет его в Украине 3 15.11.2024, 11:00

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Истощились даже раритеты, полученные в наследство от СССР.

Оборонно-промышленный комплекс страны-агрессора РФ вряд ли способен производить столько оружия, техники и боеприпасов, чтобы восполнять потери российской армии в войне, которую Кремль развязал против Украины.

Об этом сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на данные OSINT-аналитиков.

Журналисты пришли к выводу, что военная экономика России движется к тупику. Признаки того, что официальные российские данные скрывают серьезное экономическое напряжение, вызванное как войной, так и западными санкциями, становятся все более очевидными.

Сколько бы рабочих не переводили на предприятия оборонной промышленности, Кремль не может расширять производство достаточно быстро — чтобы заменить оружие с той скоростью, с которой оно теряется на поле боя. На сегодня около половины всех артиллерийских снарядов, используемых Россией в Украине, — из северокорейских запасов. В какой-то момент во второй половине 2025 года РФ столкнется с острой нехваткой нескольких категорий вооружений, прогнозируют в Foreign Policy.

Считается, что главным из проблемных мест армии РФ является неспособность заменить крупнокалиберные орудия. По данным OSINT-исследователей, Россия теряет на поле боя в среднем более 100 танков и около 220 артиллерийских орудий за месяц. Для производства танковых и артиллерийских стволов требуются ротационные кузницы — огромные инженерные сооружения весом 20−30 тонн каждое, которые способны производить не более 10 стволов в месяц. А в распоряжении россиян на данный момент есть только две такие кузницы.

Иными словами, Россия теряет около 320 стволов танковых и артиллерийских пушек в месяц, а производит только 20. Более того, машиностроительная промышленность РФ не обладает достаточными навыками для создания роторных кузниц — фактически на мировом рынке доминирует австрийская компания GFM. Россияне вряд ли смогут приобрести больше кузниц и увеличить темпы производства, а ни Северная Корея, ни Иран не располагают значительными запасами подходящих стволов на замену.

Предотвратить кризис стволов россияне смогут только в том случае, если добьются от Китая решения предоставить им стволы из собственных запасов, считают в издании

Для пополнения запасов Россия изымает танковые и артиллерийские стволы из огромных запасов, доставшихся ей в наследство от СССР. Но эти запасы истощились с начала полномасштабного военного вторжения РФ в Украину.

Россия активно тратит и другие виды вооружений, причем темпами, которые намного превышают ее способность их производить. OSINT-исследователи подсчитали, что с начала вторжения было потеряно по меньшей мере 4955 боевых машин пехоты — то есть в среднем 155 машин в месяц. Российские оборонные подрядчики могут производить примерно 200 машин в год — или около 17 в месяц, чтобы компенсировать данные потери. Аналогично, даже расширенное производство Россией 3 млн артиллерийских снарядов в год меркнет по сравнению с различными оценками текущего потребления на фронте. Хотя эти оценки ниже, чем 12 млн снарядов, использованных армией РФ в 2022 году, они все равно намного выше, чем те объемы, которые может произвести российская промышленность.

В Foreign Policy утверждают — точно нельзя спрогнозировать, когда Россия достигнет конца пути с каждым типом вооружения. Но Кремль наверняка мало что может сделать, чтобы предотвратить этот день. Поскольку российская экономика? по сути, находится в состоянии полной занятости, российские оборонные компании теперь изо всех сил пытаются привлечь новых рабочих. Более того, они за тот же человеческий ресурс, что и армия РФ, которым необходимо набирать 30 тысяч новых солдат каждый месяц для компенсации потерь.

С этой целью офицеры предлагают щедрые подписные бонусы и значительно повышенную заработную плату. Производителям оборонной продукции, в свою очередь, пришлось увеличить заработную плату в пять раз, что способствовало росту инфляции, которая достигла 8,68% в октябре 2024 года, подытожили журналисты.

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