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В Минске грузовик МАЗ протаранил трамвай

  • 15.11.2024, 11:13
  • 1,468
В Минске грузовик МАЗ протаранил трамвай

Происшествие случилось на улице Якуба Коласа.

Сегодня утром в Минске произошла авария с участием общественного транспорта, сообщает столичная Госавтоинспекция.

По предварительной информации, около 9.10 63-летний водитель, управляя грузовым автомобилем MAЗ, вблизи дома № 5 по улице Якуба Коласа при перестроении не убедился в безопасности своего маневра и совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении трамваем.

К счастью, в результате ДТП никто не пострадал.

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