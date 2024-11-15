В Минске грузовик МАЗ протаранил трамвай 15.11.2024, 11:13

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Происшествие случилось на улице Якуба Коласа.

Сегодня утром в Минске произошла авария с участием общественного транспорта, сообщает столичная Госавтоинспекция.

По предварительной информации, около 9.10 63-летний водитель, управляя грузовым автомобилем MAЗ, вблизи дома № 5 по улице Якуба Коласа при перестроении не убедился в безопасности своего маневра и совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении трамваем.

К счастью, в результате ДТП никто не пострадал.

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