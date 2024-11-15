Четыре страны планируют совместную закупку польских ПЗРК Piorun 15.11.2024, 11:22

Эта инициатива реализуется в рамках программы ЕС EDIRPA.

Польша, Литва, Эстония и Норвегия подписали письмо о намерениях по совместной закупке переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) Piorun польского производства. Эта инициатива реализуется в рамках программы ЕС EDIRPA, поддерживающей оборонное сотрудничество между странами-членами ЕС.

Как пишет liga.net, о подписании протокола сообщил заместитель министра национальной обороны Польши Павел Бейда в соцсети Х.

По его словам, подписание состоялось на предприятии PGZ MESKO SA, где Польша, Литва, Эстония и Норвегия подтвердили готовность закупить польские ПЗРК Piorun. Участники инициативы ожидают позиции Европейской комиссии по предоставлению грантов на реализацию проекта.

Piorun – зенитная ракета нового поколения производства компании Mesko, модернизация ПЗРК Grom, предназначенная для сбивания «низких» воздушных целей. Дальность боя – 400-6500 м, высота полета целей – 10-4000 м, их скорость – от 320 м/с вдогонку, до 400 м/с навстречу. Калибр – 72 мм, длина – 1,6 м, масса в боевом состоянии – 16,5 кг, ракеты – 10,25 кг. Приводится в боевое положение за 15 с. В старославянской мифологии Перун – бог грома и молнии. ПЗРК Piorun чаще всего переводят как «Молния».

Программа EDIRPA, созданная ЕС, направлена на усиление оборонного сотрудничества между государствами-членами путем совместной закупки важнейших военных ресурсов, особенно тех, которые стали необходимы из-за агрессии России против Украины. Бюджет EDIRPA составляет 310 миллионов евро, и он стремится обеспечить страны-члены необходимыми средствами обороны.

Ранее ЕС одобрил финансирование пяти проектов для совместных оборонных закупок стран-членов, предусматривающих закупку боеприпасов, средств противовоздушной обороны и бронетехники. Каждый из этих проектов получил финансирование в размере 60 миллионов евро.

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