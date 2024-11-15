Путин ослеп Иван Преображенский

15.11.2024, 11:36

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«Дедушка» и его окружение не замечают очевидное.

Глава совета по правам человека при Путине Валерий Фадеев не видит никаких политических причин в приостановке работы Музея истории ГУЛАГа.

Этот трусливый конформист (бывшая «либеральная платформа» внутри, смешно сказать, «Единой России») заявил:

«Не вижу никаких политических причин, которые могли бы вести к закрытию этого музея. Мы сейчас выясняем, в чем дело. Надеюсь, в ближайшее время противопожарные проблемы будут исправлены, и музей будет снова открыт».

Напомню, музей ГУЛАГа чекисты на днях закрыли в Москве под предлогом смехотворных нарушений противопожарной безопасности. Перефразируя известный анекдот, дедушка (читай Путин и окружающие его мрази вроде Фадеева), не только о…ли, но и ослепли, раз они «не видят».

Иван Преображенский, «Телеграм»

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