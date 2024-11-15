Путин ослеп
- Иван Преображенский
- 15.11.2024, 11:36
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«Дедушка» и его окружение не замечают очевидное.
Глава совета по правам человека при Путине Валерий Фадеев не видит никаких политических причин в приостановке работы Музея истории ГУЛАГа.
Этот трусливый конформист (бывшая «либеральная платформа» внутри, смешно сказать, «Единой России») заявил:
«Не вижу никаких политических причин, которые могли бы вести к закрытию этого музея. Мы сейчас выясняем, в чем дело. Надеюсь, в ближайшее время противопожарные проблемы будут исправлены, и музей будет снова открыт».
Напомню, музей ГУЛАГа чекисты на днях закрыли в Москве под предлогом смехотворных нарушений противопожарной безопасности. Перефразируя известный анекдот, дедушка (читай Путин и окружающие его мрази вроде Фадеева), не только о…ли, но и ослепли, раз они «не видят».
Иван Преображенский, «Телеграм»