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В 44 года умер начальник милиции Славгорода

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  • 15.11.2024, 11:39
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В 44 года умер начальник милиции Славгорода
Андрей Лазакович

В 2020-м он жаловался на надпись «3%».

В возрасте 45 лет скончался начальник полиции Славгорода и бывший начальник милиции Кричева Андрей Лазакович, сообщает «Наша Нива» со ссылкой на ведомственное издание «На страже».

Андрей Лазакович был подполковником милиции. В 2018 году возглавил кричевскую милицию. В 2022 году награжден знаком «За самоотверженную службу» 1-й степени. Награду вручил министр внутренних дел Иван Кубраков.

С 2023 года Лазакович возглавлял милицию Славгорода.

Интересно, что в сентябре 2020 года он сам пожаловался в милицию на появление надписи «3%» возле памятника Ленину в Кричеве.

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