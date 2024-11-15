Украинские воины из батальона «Скала» отбили позиции РФ под Покровском 15.11.2024, 11:40

Бойцы ВСУ использовали тактику отвлечения.

Бойцы 425-й отдельного штурмового батальона «Скала» продолжают успешные штурмовые действия против российских сил на востоке Украины. На днях батальон опубликовал видео операции на Покровском направлении, где штурмовые действия велись при поддержке двух американских бронетранспортеров M1117, сообщает «Фокус».

Воины «Скалы» разработали тактику, которая позволила отвлечь внимание противника на первую бронемашину, вызвав огонь на себя и минимизировав риски для основной группы. В это время украинские дроны-бомберы и FPV-дроны оперативно подавляли позиции противника, обеспечивая прикрытие для высадки второй штурмовой группы.

Пока российские силы направляли свои дроны на первый M1117, второй бронетранспортер прорвался к траншее противника и высадил штурмовую группу, которая выбила неприятеля с позиции и успешно провела зачистку территории. При этом на месте были уничтожены три российских военнослужащих, пытавшихся отступить.

«Так выглядит слаженность действий, эффективная стратегия и четкая коммуникация между группами», — говорится в комментарии под видео.

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