На продажу в Минске выставили квартиру в едином «королевском» стиле
- 15.11.2024, 11:52
Правда, некоторые комментаторы начали шутить по поводу обстановки.
В новом жилом комплексе «Парк Челюскинцев» в Минске продается двухкомнатная квартира с «королевским» интерьером: золоченая мебель, лепнина, завитки на стенах и потолке, даже радиаторы делали под заказ. Эту недвижимость риелторы даже показали в TikTok. Правда, некоторые комментаторы начали шутить по поводу обстановки в двушке, пишет «Зеркало».
Двухкомнатная квартира, которую выставили на продажу, находится на втором этаже 25-этажного дома № 12/Б на улице Макаенка в Минске. Этот каркасно-блочный дом построили в 2018 году.
Жилье занимает общую площадь почти 70 «квадратов», в том числе жилая — почти 60 «квадратов». Есть лоджия и совмещенный санузел. В квартире сделан дорогой ремонт. К примеру, по индивидуальному заказу сделаны радиаторы. Двушка продается с бытовой техникой.
Жилье выставили за 554 641 рубля, или 164 900 долларов (7942 рубля, или 7968 долларов за м²), но возможен торг.
Эту квартиру риелторы презентовали в TikTok. На видео выяснился один необычный момент — сразу от входной двери человек попадает в единое пространство, в котором объединяется прихожая и кухня без окна.
@dmitriy_mamin_realt Продается квартира в ЖК Vogue возле ст.м Ⓜ️ Парк Челюскинцев. 📍Макаенка 12Б 📏70кв.м 🪜2/25 📞+375293633185 звоните за более подробной и детальной информацией 💡 #риелтор #минск #агентпонедвижимости #маминриэлтор #рек #продажаквартиры #покупкаквартиры #рекомендации #тренды #паркчелюскинцев #жкvogue #метро ♬ оригинальный звук - Дмитрий Мамин
— Посмотрите: молдинги, красивые светильники, большой телевизор. Санузел оборудован душем, есть красивый туалет, а какая очаровательная ванна! В спальне большой шкаф, царская кровать, косметический кабинет — можно девушке встать и накраситься перед рабочим днем, — рассказывает риелтор в ролике.
В комментариях не все зрители оценили апартаменты, некоторые удивились странному расположению кухни. Также было много шуток по поводу интерьера:
• «Жила семья Романовых. А отдельно место для кареты на улице прилагается?»
• «Дорого-богато, на любителя. Я не любитель, ну если на сутки сдают, тогда можно какую-нибудь графиню привести».
• «Мой вариант! Сразу с порога на кухню».
• «Дизайн очень индивидуальный, не каждый сможет в нем жить».
• «Это что-то на шальноимператрическом».
• «Портал к Марии-Антуанетте (королева Франции и Наварры, супруга короля Франции Людовика XVI. — Прим. ред.).
• «Раздеваешься зимой, в снегу все — и сразу с порога к сковородкам».
• «Куртку в холодильник вешать?»
• «Такая мебель для огромных залов с высокими потолками, а не для компактных двушек. Сразу чувство тесноты, перенасыщенности».
Но некоторые отметили, что квартира очень хороша:
• «Классика. Для тех, кто любит ее, вариант хороший, долго сохранит актуальность. Похвально, что все выдержано в единой концепции, даже санузел. Недостаток — кухня в прихожей».
• «Квартира реально шикарная».
• «Мне очень нравится, я бы тут жила!»