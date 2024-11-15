Путиниста Филиппа Киркорова объявили в розыск в РФ

Путиниста Филиппа Киркорова объявили в розыск в РФ6
- 15.11.2024, 11:55
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Артист совершил серьезные нарушения.
Российского певца Филиппа Киркорова, который поддерживает вторжение Путина в Украину, объявили в розыск из-за 31 штрафа за нарушение ПДД, пишет «Главред».
Как сообщают росСМИ, путинист нарушал на своем автомобиле Rolls-Royce.
«Оказалось, что водитель исполнителя хита «Цвет настроения синий» любит нарушать правила дорожного движения. С декабря 2023 года он неоднократно превышал скорость, нарушал требования разметки и парковался в неположенных местах», - заявили в СМИ.
Сумма штрафа уже более 240 долларов, но путинист не спешит их оплачивать. Также приставы наложили запрет на регистрационные действия с Rolls-Royce.
Сам Киркоров за рулем никогда не ездит, а пользуется услугами водителя.