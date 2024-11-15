закрыть
15 ноября 2024, пятница, 13:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Путиниста Филиппа Киркорова объявили в розыск в РФ

6
  • 15.11.2024, 11:55
  • 10,532
Путиниста Филиппа Киркорова объявили в розыск в РФ

Артист совершил серьезные нарушения.

Российского певца Филиппа Киркорова, который поддерживает вторжение Путина в Украину, объявили в розыск из-за 31 штрафа за нарушение ПДД, пишет «Главред».

Как сообщают росСМИ, путинист нарушал на своем автомобиле Rolls-Royce.

«Оказалось, что водитель исполнителя хита «Цвет настроения синий» любит нарушать правила дорожного движения. С декабря 2023 года он неоднократно превышал скорость, нарушал требования разметки и парковался в неположенных местах», - заявили в СМИ.

Сумма штрафа уже более 240 долларов, но путинист не спешит их оплачивать. Также приставы наложили запрет на регистрационные действия с Rolls-Royce.

Сам Киркоров за рулем никогда не ездит, а пользуется услугами водителя.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко как Черненко
Лукашенко как Черненко Ирина Халип
Полковнику никто не пишет и даже не звонит
Полковнику никто не пишет и даже не звонит Владимир Халип
Позиция Марко Рубио в отношении Лукашенко может быть радикальной
Позиция Марко Рубио в отношении Лукашенко может быть радикальной Aлександр Мусиенко
Россия Путина слаба
Россия Путина слаба Петр Зашев